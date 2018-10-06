في اللحظات الأخيرة.. نجاة راكب دراجة من موت محقق (شاهد)

نجا سائق دراجة من موت محقق، بعد سقوط جذع شجرة ضخمة على مقربة منه، خلال عبور إحدى الطرق، جنوب العاصمة البريطانية لندن.

ووفقًا لصحيفة ديلي “ميل البريطانية”، فإن سائق الدراجة عبر الطريق، رغم أعمال قطع أشجار كبيرة، إذ كادت إحدى الأشجار أن تودي بحياته.

وانزلقت الشجرة خلال أعمال التقطيع إلى الطريق، بالرغم من أنها كانت مربوطة، إذ تزامن ذلك مع مرور الراكب، لكن الجذع سقط بالقرب منه، دون إصابته بأي ضرر جسدي، لكنها أصابته بصدمة كبيرة.

ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة نجاة السائق من حادثة سقوط الشجرة، إذ حظي مقطع الفيديو بنصف مليون مشاهدة وجذب العديد من التعليقات.

وكتب أحد المستخدمين قائلًا: “لا أصدق أنهم كانوا لا يزالون يسمحون للسيارات والمارة بالمرور”، فيما كتب آخر: “هذا هو بالضبط السبب الذي يجعل راكبي الدراجات يرتدون الخوذات!”.