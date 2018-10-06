حريق يلتهم قرية كاملة في مصر والجيش يتدخل (فيديو وصور)

اندلع حريق ضخم في ساعة متأخرة أمس الجمعة، متسببًا باحتراق قرية كاملة في محافظة الوادي الجديد جنوب مصر، مما أسفر عن إصابة 32 شخصًا بحالات حروق واختناق وجروح، إضافة إلى احتراق ما يقرب من 60 فدانًا من النخيل.

وأعلنت مصادر أمنية أن 32 شخصًا بينهم أفراد من الشرطة أصيبوا في الحريق، مرجحة ارتفاع أعداد المصابين.

وأوضحت المصادر، أن القوات المسلحة المصرية، أرسلت 4 طائرات عمودية، للمساعدة في عمليات إخماد الحريق الذى امتد من قرية “الراشدة” إلى قرى “العوينة” المجاورة لها بسبب شدة الرياح، كما تم إرسال 40 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومجلس الوزارة يتابع تفاصيل الحادث.

وأضاف، “الحريق بدأ في مساحة محدودة، ومع تزايد سرعة الرياح وتغير اتجاهاتها أدى لانتشاره على مساحات كبيرة متوغلة فى المناطق الزراعية لتصل لنحو 60 فدان نخيل واقتربت بشدة من المناطق السكنية، حيث تم إخلاء المنازل على الفور إلى القرى المجاورة للحريق”.