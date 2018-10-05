انتحار فتاة مصرية بعد 10 أيام من زواجها

أقدمت عروس مصرية على الانتحار بعد 10 أيام فقط من زواجها.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أصدرته الخميس، إن “فتاة متزوجة من 10 أيام تناولت مادة سامة أدت إلى وفاتها بمنطقة مصر القديمة بالعاصمة المصرية القاهرة”.

وأمرت نيابة مصر القديمة، هيئة الطب الشرعي، بتشريح جثة الزوجة، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب وفاتها لبيان السبب الحقيقي وراء انتحارها، وإظهار إن كانت هناك شبهة جنائية.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية لها، كما كلفت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وبحسب الأمن، نفى ذوو المتوفاة وجود شبهة جنائية في الحادثة، مؤكدين أن ثمة خلافات بينها وبين زوجها أدت لانتحارها.