السعودية.. محامي المتهمين بحرق سيارة سلمى الشريف ينتقد طلبها تعويضًا “خياليًا”

انتقد محامي المتهمين في قضية إحراق مركبة المواطنة سلمى الشريف بقرية صمد بمحافظة الجموم في السعودية، مطالبتها بتعويض قدره مليون ريال (267,000 دولار)، واصفًا طلبها بـ”الفجر في الخصومة”.

ووفق صحيفة “مكة” المحلية، أكد المحامي أمين البركاتي، أن الأضرار الناجمة عن الحريق لا تتجاوز 15 ألف ريال (4,000 دولار)، مستنكرًا المطالبة بمبلغ مليون ريال.

ولفت إلى أن “التعويض يأتي على قدر الضرر، خاصة بعد أن تم تقدير سيارة سلمى بمبلغ 10,800 ريال (2,880 دولار)، وقدرت سيارة والدها التي تقف بجوارها بمبلغ 3,900 ريال (1,040 دولار)”.

وأوضح البركاتي، أنه “في حال إدانة المحكمة للمتهمين سيكون هناك عقوبة جزئية في الحق العام، بينما الحق الخاص يكون عبارة عن تعويض”، مشددًا على أن “مطلب المليون ريال خيالي، ويعارض القاعدة الجزائية”.

وبين المحامي، أن “هناك وساطات تسعى إلى الصلح وحل القضية، وقد تم خلالها عرض مبلغ 80 ألف ريال (21,333 دولار)، إلا أن سلمى الشريف رفضت الصلح”، مشيرًا إلى أنه “لا يوجد أدلة تدين المتهمين الذين خرجوا من السجن بأمر قضائي، وأن القضية ما زالت منظورة، وقد تظهر مفاجآت فيها”.