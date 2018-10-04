مصرع مهندس مصري وإصابة 3 عمال في انفجار خط غاز شمال القاهرة

لقي مهندس مصري مصرعه، وأصيب 3 آخرون إثر انفجار مستودع خزانات ضخ المواد البترولية بشركة “توتال” للبترول، بمسطرد في منطقة شبرا شمال العاصمة القاهرة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بحدوث انفجار بمستودع خزانات لضخ المواد البترولية بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، أسفر عن مصرع مهندس وإصابة 3 عمال تم نقلهم لمستشفيات كليوباترا والزيتون بالقاهرة، وقد تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء و6 إسعاف وتم السيطرة على الحريق وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن المتوفى يدعى المهندس كريم متولي (36 سنة)، والمصابين هم عادل أحمد عقل (37 سنة)، مصاب بنزيف في المخ، وإبراهيم سعيد أحمد، ومصطفى عبدالحفيظ، أصيبا بكسر في الفقرات القطنية، ونقلوا جميعًا لمستشفى كليوباترا والزيتون بالقاهرة.