وفاة طفل خلال رحلة مدرسية في مكة بالسعودية

تَوفَّى طفل بالمملكة العربية السعودية، بشكل مفاجئ، خلال رحلة ترفيهية نظمتها إحدى المدارس الخاصة إلى إحدى مدن الألعاب الترفيهية في مكَّة المكرَّمة، الأربعاء.

وعقب انتهاء الرحلة وخلال العودة تعرَّض طالب في الصف الرابع الابتدائي لحالة من التعب أُدخل على إثرها المستشفى؛ فيما أعلن عن وفاته على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن الطالب المتوفَّى مريض قلب، أصيب بالإرهاق والتعب جرّاء الألعاب، التي لَعِبها مع أقرانه داخل مدينة الألعاب.

وتُحقّق الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، مع إحدى المدارس الأهلية الابتدائية، بعد وفاة أحد طلابها أثناء رحلة مدرسية أمس الأربعاء، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن تُصدر الإدارة التعليمية بيانًا حول تلك الحادثة بعد استكمال الإجراءات المتَّبعة في مثل هذه الحالات.

فيما لا تزال جثة الطالب في ثلاجة الموتى، بالمستشفى؛ لحين انتهاء إجراءات التحقيقات من الجهات ذات العلاقة.