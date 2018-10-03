شاهد بالفيديو.. لحظة تصادم طائرتين عسكريتين في السودان‎

أظهر مقطع فيديو تم تداوله اليوم الأربعاء، في السودان، لحظة اصطدام طائرتين عسكريتين في المطار الحربي المجاور لمطار الخرطوم الدولي.

ووثَّق مقطع الفيديو لحظة اصطدام الطائرتين خلال محاولتهما الهبوط، قبل تعرضهما للحادث الغريب، الذي ألحق بهما أضرارًا بليغة.

إلى ذلك، أصدر الجيش السوادني بيانًا حول الحادث، أعلن فيه فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدّت لتصادم الطائرتين.

وقال العميد أحمد خليفة الشامي المتحدث باسم الجيش في البيان:”تعرضت طائرتا نقل عسكريتان من طراز أنتنوف 26 و32، لحادث تصادم أثناء هبوطهما في مطار الخرطوم، عقب تنفيذهما طلعة تدريبية صباح اليوم”.

وأوضح العميد الشامي، أن الحادث “أدّى إلى تعرّض الطائرتين لأضرار بليغة، دون حدوث خسائر في الأرواح”، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.

من جهته أعلن محمد المهدي عبدون الناطق باسم شركة مطار الخرطوم الدولي، أن”حركة الطيران عادت إلى طبيعتها بعد الإغلاق”.