شاهد بالفيديو.. لحظة تصادم طائرتين عسكريتين في السودان‎

أظهر مقطع فيديو تم تداوله اليوم الأربعاء، في السودان، لحظة اصطدام طائرتين عسكريتين في المطار الحربي المجاور لمطار الخرطوم الدولي.
ووثَّق مقطع الفيديو لحظة اصطدام الطائرتين خلال محاولتهما الهبوط، قبل تعرضهما للحادث الغريب، الذي ألحق بهما أضرارًا بليغة.
إلى ذلك، أصدر الجيش السوادني بيانًا حول الحادث، أعلن فيه فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدّت لتصادم الطائرتين.
وقال العميد أحمد خليفة الشامي المتحدث باسم الجيش في البيان:”تعرضت طائرتا نقل عسكريتان من طراز أنتنوف 26 و32، لحادث تصادم أثناء هبوطهما في مطار الخرطوم، عقب تنفيذهما طلعة تدريبية صباح اليوم”.
وأوضح العميد الشامي، أن الحادث “أدّى إلى تعرّض الطائرتين لأضرار بليغة، دون حدوث خسائر في الأرواح”، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.
من جهته أعلن محمد المهدي عبدون الناطق باسم شركة مطار الخرطوم الدولي، أن”حركة الطيران عادت إلى طبيعتها بعد الإغلاق”.
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@eremnews شاهد لحظة اصطدام طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم . . أعلنت سلطات مطار الخرطوم الدولي، اليوم الأربعاء، عن إغلاق المطار، إثر اصطدام طائرتين عسكريتين تتبعان للقوات المسلحة السودانية في محيطه. وأكدت مصادر لـ “إرم نيوز”، عدم وقوع خسائر في الأرواح، وأوضحت أنه بسبب تقارب المسافة بين المطارين المدني والعسكري، اتخذت سلطات الطيران المدني قرار الإغلاق الذي قد يستمر حتى الخامسة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السودان، (الثالثة بتوقيت غرينتش). وأوضحت أن التحطم طال طائرة من طراز “انتنوف 32” وأخرى من “26” أثناء عملية تشكيل تدريب عسكري لهبوط الطائرتين. ووقع الحادث خلال هبوط طيارَين في مدرج المطار، إذ هبط أحدهما في توقيت مقارب من الآخر؛ ما أدى لإصابة الطائرة من الخلف. ويتوقع أن تصدر القوات المسلحة بيانًا حول تفاصيل الحادث، باعتبار أن الطائرتين تتبعان للقوات المسلحة. وقال الناطق الرسمي باسم شركة مطار الخرطوم الدولي، محمد المهدي عبدون، إن إدارة المطار قرَّرت إغلاق المطار؛ لأنه مجاور للقاعدة العسكرية تحسبًا لأي مخاطر، وإن المطار سيظل مغلقًا إلى حين انجلاء الموقف. . #إرم نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #لبنان #العراق #سوريا #السودان #مطار #طائرة