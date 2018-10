شاهد بالفيديو.. لحظة تصادم طائرتين عسكريتين في السودان‎

View this post on Instagram

@eremnews شاهد لحظة اصطدام طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم . . أعلنت سلطات مطار الخرطوم الدولي، اليوم الأربعاء، عن إغلاق المطار، إثر اصطدام طائرتين عسكريتين تتبعان للقوات المسلحة السودانية في محيطه. وأكدت مصادر لـ "إرم نيوز"، عدم وقوع خسائر في الأرواح، وأوضحت أنه بسبب تقارب المسافة بين المطارين المدني والعسكري، اتخذت سلطات الطيران المدني قرار الإغلاق الذي قد يستمر حتى الخامسة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السودان، (الثالثة بتوقيت غرينتش). وأوضحت أن التحطم طال طائرة من طراز "انتنوف 32" وأخرى من "26" أثناء عملية تشكيل تدريب عسكري لهبوط الطائرتين. ووقع الحادث خلال هبوط طيارَين في مدرج المطار، إذ هبط أحدهما في توقيت مقارب من الآخر؛ ما أدى لإصابة الطائرة من الخلف. ويتوقع أن تصدر القوات المسلحة بيانًا حول تفاصيل الحادث، باعتبار أن الطائرتين تتبعان للقوات المسلحة. وقال الناطق الرسمي باسم شركة مطار الخرطوم الدولي، محمد المهدي عبدون، إن إدارة المطار قرَّرت إغلاق المطار؛ لأنه مجاور للقاعدة العسكرية تحسبًا لأي مخاطر، وإن المطار سيظل مغلقًا إلى حين انجلاء الموقف.