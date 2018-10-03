ممرضة سعودية تواجه 137 حكمًا قضائيًا

روت ممرضة سعودية تفاصيل صدور 137 حكمًا قضائيًا ضد شركة مسجلة باسمها، من محاكم تنفيذ دون أن تعلم عنها شيئًا.

وكشفت الممرضة أن 9 محاكم تنفيذ بالرياض وجدة والأحساء وبريدة وحفر الباطن والعرضية والشمالية والخبر والدمام، أصدرت طلبات تنفيذ بالقوة الجبرية بملايين الريالات، ضد تلك الشركة في أحكام واجبة التنفيذ، نافية امتلاكها لأي شركة أو نشاط تجاري، خاصة أنها موظفة حكومية.

وأضافت أنه تم إيقاف خدماتها من قبل المحاكم وباتت مهددة بالسجن، مبينة أن ذنبها الوحيد كان تطابق رقم هويتها في بطاقة الأحوال برقم سجل الشركة الصادر ضدها الأحكام، بحسب صحيفة “عكاظ”.

بدوره، قال المدير العام لفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالإله بن مشيط، إنه ثبت بالفعل عدم وجود سجلات تجارية باسم الممرضة، لافتًا إلى أنّ إسقاط اسمها من المطالبات القضائية أمرٌ يعود للجهات القضائية المختصة بتلك الدعاوى.