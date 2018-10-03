“طلاق حمودي” بالكويت يطيح بضابط وإطفائي (فيديو)

أصدر المدير العام للإدارة العامة للإطفاء في دولة الكويت قرارًا بإيقاف رئيس نوبة برتبة مقدم، وإطفائي عن العمل، فيما تمت إحالة بقية موظفي النوبة إلى التحقيق، بعد تداول مقطع فيديو يوثق احتفالهم داخل مقر العمل، بمناسبة طلاق زميلهم “حمودي”.

ووفق صحيفة “الراي” المحلية، كشف مصدر في الإطفاء، أن “إيقاف رئيس النوبة والإطفائي عن العمل سيستمر حتى انتهاء التحقيق، وقد يتعرضان إلى عقوبة مشددة تصل إلى تأخير الترقية والخصم من الراتب”.

وأضاف المصدر أن “التصرف غير المسؤول الذي أقدم عليه عدد من الإطفائيين في مقر عملهم وبزيهم الرسمي يسيء إلى الصورة الذهنية المرسومة لرجل الإطفاء في المجتمع”، مشددًا على أن “الإدارة لن تتسامح مع كل من يشوه هذه الصورة، وأن القانون سوف يطبق على الجميع”.

وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عددًا من الإطفائيين أحضروا قالب حلوى عليه شموع وعبارة “مبروك الطلاق حمودي”، وهم يهللون ويحتفلون بزيهم الرسمي داخل مقر عملهم، تسبب في إيقافهم عن عملهم، على اعتبار مخالفتهم للوائح وقوانين الإدارة العامة للإطفاء.