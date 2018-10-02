حرس الحدود السعودي ينقذ صيادين تعرضوا لاعتداء مسلح بمياه الخليج (صورة)

حرس الحدود السعودي ينقذ صيادين تعرضوا لاعتداء مسلح بمياه الخليج (صورة)

نتج عن الحادث إصابة 3 من بحارة حرس الحدود الأربعة بطلق ناري.

المصدر: فريق التحرير

أعلنت قيادة حرس الحدود السعودي إنقاذ صيادين تعرضوا لاعتداء مسلح في مياه الخليج العربي أثناء وجودهم بقارب الصيد، دون الإعلان عن هوية المهاجمين.

وأوضح الحساب الرسمي لحرس الحدود على موقع “تويتر”، مساء الثلاثاء، أن “دورياته أنقذت بحّارة قارب صيد سعودي، تعرض لاعتداء مسلح في مياه الخليج، نتج عنه إصابة 3 من بحارتها الأربعة بطلق ناري”.

وأشار إلى أنه تم “نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى مباشرة التحقيق في الحادثة”.

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