لحظة حريق ببني ياس أودى بـحياة 9 إماراتيين من عائلة واحدة (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . لحظة حريق في منطقة بني ياس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي والذي أودى بحياة 9 إماراتيين من عائلة واحدة‎‎ . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايكات #لايك #اخبار #احداث #عمان #اليمن #سلطنة_عمان #السعودية #الكويت #الإمارات #uae #dubai #mydubai #dxb #دبي #أبوظبي #بني_ياس #حريق #ِAbuDhabi