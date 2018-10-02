لحظة حريق ببني ياس أودى بـحياة 9 إماراتيين من عائلة واحدة (فيديو)

حصلت “إرم نيوز” على مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لحريق أودى، فجر اليوم الثلاثاء، بحياة 9 إماراتيين في منزلهم ببني ياس وهي إحدى ضواحي العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويظهر المقطع سحب دخان أسود يتصاعد من المنزل، فيما يقف جيران الضحايا وبعض أهالي المنطقة أمام المنزل، وقت مباشرة السلطات للحادث.

وأسفر الحادث في المجمل عن 9 حالات وفاة، بينها 8 في موقع الحريق، بينما توفيت حالة تاسعة في المستشفى متأثرة بإصابتها في الواقعة بحسب مصدر مقرب من العائلة .

ووقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فيما يرجح أن الضحايا كانوا نائمين أثناء اندلاع الحريق.

وحالات الوفيات مفصلة كالتالي، 3 سيدات هن زوجة رب البيت، وأخته وزوجة أخيه، و6 أطفال هم ابنتان لرب البيت، وابنة زوج أخيه، وأبناء أخته (ابنتان وولد).