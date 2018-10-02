غرق مركب صيد في تونس يحمل 12 بحارًا

تعرّض مركب صيد في تونس، للغرق قبالة سواحل جزر “قرقنة” جنوبي البلاد، بسبب سوء الأحوال الجويّة.

وكشف الاتحاد التونسي للزراعة والصيد البحري، في تدوينة عبر صفحته الرّسميّة، اليوم الثلاثاء، عن فقدان الاتصال بالمركب “محمد SF1613” الذي يضمّ على متنه 12 بحارًا.

وأشار مسؤول بالاتحاد الجهوي للزراعة والصيد البحري بمحافظة صفاقس، إلى أنّ الشرطة البحريّة تمكّنت من إنقاذ 9 بحّارة، والعثور على جثّة واحدة، فيما تتواصل الجهود للعثور على البحّارين المفقودين.

وفي وقت سابق، حذّر المعهد التونسي للرصد الجوّي البحّارة من هبوب رياح قويّة على السواحل التونسيّة، وهوما قد يكون السبب وراء انقلاب المركب.