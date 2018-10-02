تقلبات أسعار العملات تصيب 30 إيرانيًا بسكتة دماغية (صور)

أصيب 30 شخصًا بسكتة دماغية بمحافظة “يزد” وسط إيران، اليوم الثلاثاء؛ نتيجة تحسن الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية، وفقًا لوكالة أنباء “تابناك” الحكومية.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية، قولها إنه “مع انهيار الدولار في البلاد وتحسن الريال الإيراني، أصيب 30 من الإيرانيين بسكتة دماغية؛ نتيجة ضغط نفسي جراء تقلبات الأسعار”.

وقالت المصادر، إنه “تم إدخال ثلاثين شخصًا إلى المستشفيات والمراكز الطبية في يزد؛ بسبب السكتة الدماغية؛ خلقتها تقلبات سوق صرف العملات، منذ الليلة الماضية”.

وتشهد أسواق صرف العملات الأجنبية إقبالًا كبيرًا من الإيرانيين، منذ الليلة الماضية، لبيع الدولارات والسكك الذهبية التي بحوزتهم؛ جراء الانهيار الكبير في سوق العملات الأجنبية وتحسن كبير في الريال.

وبدأ الإيرانيون يبحثون عن مراكز صيرفة لشراء دولاراتهم التي اشتروها قبل أيام؛ نتيجة الانهيار الكبير في العملة المحلية؛ من أجل الحفاظ على أموالهم.

واصطف الآلاف من الإيرانيين أمام محال الصيرفة، في العاصمة طهران ومدن: “مشهد” و”شيراز” و”تبريز” و”كرج” و”الأهواز” و”قم”؛ لبيع دولاراتهم مع استمرار انخفاض سعر صرفها مقابل تحسن الريال الإيراني، متخوفين من خسارة أكبر.