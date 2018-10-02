ارتفاع عدد ضحايا حريق بني ياس أبوظبي إلى 9 إماراتيين من عائلة واحدة

فتحت السلطات في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحقيقًا لكشف ملابسات الحريق المفجع، الذي أودى فجر اليوم الثلاثاء بـ8 إماراتيين من اسرة واحدة في منزلهم في بني ياس إحدى ضواحي العاصمة، وسط صدمة وحزن وتأثر كبير من أهالي المنطقة.

وقال مصدر مقرب من العائلة لـ”إرم نيوز” إن عدد الضحايا ارتفع إلى 9 إذ توفيت في وقت لاحق إحدى الضحايا بعد نقلها إلى المستشفى.

وأوضح المصدر أن أن الوفاة التاسعة تعود لزوجة رب البيت.

ورغم سرعة تدخل السلطات إلا أن الحادث كان أودى بحياة الضحايا الـ8، فضلًا عن إصابة 4 نساء آخريات نقلن للعلاج في العناية المركزة قبل أن تلفظ إحداهن أنفاسها الأخيرة.

وبذلك تكون تفاصيل الوفيات 3 سيدات هن زوجة رب البيت وأخته وزوجة أخيه، و6 أطفال هم ابنتان لرب البيت، وابنة زوج أخيه، وأبناء أخته (ابنتان وولد).

وقال شاهد لـ”إرم نيوز” إن الجيران علموا بالحادث من خلال سماعهم أصوات استغاثة من داخل المنزل المحترق.

خطورة الحرائق أثناء النوم

ومثل هذه الحوادث شائعة في دول الخليج خاصة في فصل الصيف.

وعلميًا، يذكر أنه عند اندلاع الحرائق فإن الدخان يسبب نقصًا حادًا في الأكسجين، وبالتالي يتعرض الإنسان للاختناق السريع وفقدان الوعي، ما يقلص قدرته على الحركة ومقاومة الحريق، وتنعدم تلك القدرة على مقاومة النيران والهروب منها في حال حدوث الحرائق أثناء النوم.