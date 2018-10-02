انتحار أردني بإلقاء نفسه من فوق جسر عبدون في عمان (صورة)

أقدم مواطن أردني في الثلاثينات من عمره، الثلاثاء، على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى جسر عبدون المعلق في العاصمة عمان.

وقال مصدر أمني إن “الطبيب الشرعي والمدعي العام، حضرا إلى مكان الحادث لمعاينة الجثة، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى”.

وأضاف أنه “جرى فتح تحقيق في الحادث لمعرفة وكشف ملابساته”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر تجمع مواطنين وعناصر من الشرطة حول الجثة، بحسب قولهم.

ومنذ إنشائه في العام 2006، شهد جسر عبدون -الذي يُوصف بأجمل جسور الأردن- عدة حالات انتحار، ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

ويبلغ طول الجسر حوالي 450 مترًا، في حين يرتفع عند أدنى نقطة للأرض حوالي 45 مترًا.

ويطالب كثير من الأردنيين بوضع حماية حديدية على جوانب الجسر لمنع مزيد من حالات الانتحار.