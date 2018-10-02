وفاة 8 إماراتيين من عائلة واحدة بحريق في بني ياس أبوظبي

تداول مستخدمون إماراتيون بمواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة 8 مواطنين إماراتيين من أسرة واحدة بينهم 5 نساء، اليوم الثلاثاء، بعد اشتعال النيران في منزلهم الكائن بمنطقة بني ياس إحدى ضواحي العاصمة أبوظبي.

ووقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم فيما يرجح أن الضحايا كانوا نائمين أثناء اندلاع الحريق.

وتداول مستخدمون مقطعاً صوتياً منسوباً لصاحب المنزل بديوي الكثيري شرح فيه تفاصيل الواقعة والضحايا الذين سقطوا في الحريق.

وقال في المقطع: “توفي 8 أشخاص في منزلنا منهم اثنتان من بناتي ومرت أخوي وبنته وأختي وثلاثة من عيالها عيال محمد بن رامس الله يرحمهم والعزاء للجميع”.

وأكد محمد الكثيري وهو شاهد عيان لـ “إرم نيوز” وقوع الحادث موضحا أن الحريق اندلع في الطابق الأرضي من البيت المكون من طابقين ما أدى إلى وفاة الضحايا في هذه الفاجعة الصادمة.

وقال شاهد آخر لـ”إرم نيوز” إن الجيران علموا بالحادث من خلال سماعهم أصوات استغاثة من داخل المنزل المحترق.

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء.

خطورة الحرائق أثناء النوم

ومثل هذه الحوادث شائع في دول الخليج خاصة في فصل الصيف.