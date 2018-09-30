مراقب جوي يضحي بحياته لإنقاذ ركاب من زلزال مدمر‎ (صور)

ضحى مراقب جوي بمطار في إندونيسيا، بحياته، في سبيل إنقاذ مئات المسافرين من زلزال مدمر ضرب جزيرة “سولاوسي”.

وضرب الزلزال مطار “موتيارا سيسفري” في مدينة “بالو” بالجزيرة، بقوة 6.1 ريختر، تلاه زلزال آخر بلغت قوته 7.5 ريختر، ليترك شقوقًا عميقة في مدرجات المطار، بينما كانت تستعد إحدى الطائرات للإقلاع وعلى متنها مئات المسافرين.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، كان أنتونيوس جوناوان أجونغ (21 عامًا) يعمل في المطار عندما ضربه الزلزال، وبدأ برج التحكم في التأرجح؛ نتيجة للشقوق التي أحدثها الزلزال أسفله.

وقرر المراقبون الجويون والعمال الهرب للنجاة بحياتهم، لكن أنتونيوس أصر على البقاء بمفرده في البرج، الذي يوشك على الانهيار؛ للحرص على إعطاء الإرشادات الكافية لطاقم الطائرة حتى تقلع بأمان وإنقاذ الركاب.

وكشفت التقارير، أنه عقب إقلاع الطائرة، بدأ البرج في الاهتزاز بقوة والانهيار، وحينها سارع أنتونيوس بالقفز من نافذة الطابق الرابع.

ونُقل المراقب الجوي البطل إلى المستشفى، حيث كشف الأطباء إصابته بكسر في ساقه وتعرضه لإصابات داخلية، وكان من المقرر نقله إلى مستشفى آخر، يوم السبت، على متن طائرة هليكوبتر، لكنه فارق الحياة قبل وصول الطائرة.

وأشاد كثيرون ببسالة وشجاعة أنتونيوس جوناوان أجونغ، الذي لم يتردد في دفع حياته ثمنًا لإنقاذ مئات الأشخاص، ولقد حمل جنود من الجيش الإندونيسي جثمانه إلى مثواه الأخير.

وإضافة إلى ذلك وتقديرًا لتضحيته، قرر المسؤولون ترقية أنتونيوس، وضاعفوا راتبه لدعم عائلته.