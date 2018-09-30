السعودية.. انفجار وحريق بمدرسة للبنات في مكة المكرمة (صور)

تعرضت عدادات الكهرباء الخارجية في مدرسة للبنات بمكة المكرمة، اليوم الأحد، لانفجار أعقبه حريق وتطاير للشرر؛ ما استدعى تدخل الجهات المختصة للسيطرة على الوضع.

ووقعت الحادثة في مخطط 10 بالشرائع، بمبنى مستأجر لمدرسة أهلية، في 4 عدادات كهربائية بالجزء الخارجي لسور المدرسة.

وقالت إمارة منطقة مكة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” معقبة: “إخلاء 300 طالبة من مدرسة مواهب المملكة بحي الشرائع في # مكة؛ إثر حريق محدود في 4 عدادات كهربائية في الجزء الخارجي لسور المدرسة ..تم إخماد الحالة ولم ينجم عنها أي إصابات ولله الحمد”.

#الدفاع_المدني:

إخلاء 300 طالبة من مدرسة مواهب المملكة بحي الشرائع في #مكة

إثر حريق محدود في 4 عدادات كهربائية في الجزء الخارجي لسور المدرسة

..تم إخماد الحالة ولم ينجم عنها أي إصابات ولله الحمد#إمارة_مكة pic.twitter.com/sNMgC1lCoq — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 30, 2018

وبحسب المصادر المحلية: “على الفور طبقت قائدة المدرسة خطة الإخلاء بكل احترافية، ونجحت في الخروج بالطالبات إلى موقع التجمع دون وقوع إصابات، فقط حالتين من الطالبات خوف وهلع”.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه “جرى إخلاء الطالبات من المدرسة وتسليمهن لذويهن وتعليق الدراسة اليوم بالمبنى؛ لحين الانتهاء من معالجة الضرر الواقع في العدّادات الخارجية”.