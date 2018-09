بالفيديو.. منع امرأة من الانتحار بوساطة خراطيم المياه

نجح رجال الإطفاء في الصين في منع سيدة من الانتحار بعد أن حاولت القفز من شرفة منزلها الكائن في الطابق الرابع بمدينة ونجو بشرق البلاد.

وفقًا لفيديو نشرته صحيفة الشعب اليومية الصينية وجه رجال الإطفاء رشاشات المياه تجاه السيدة التي كانت تنوي الانتحار قفزًا من الطابق الرابع، وحاول رجال الإنقاذ إقناع السيدة للتخلي عن فكرة الانتحار لمدة 30 دقيقة كاملة ولكن دون جدوى.

ويظهر المقطع صعود أحد رجال الإنقاذ، الذي كان يرتدي زيًا أسود، للنافذة المجاورة لشرفة السيدة وهو يحاول التحدث معها لإقناعها بعدم القفز، وبعد فشل رجال الإنقاذ في إقناع السيدة التي رفضت الإفصاح عن اسمها قررت القفز من الشرفة إلا أن رجال الإنقاذ صوبوا رشاش المياه تجاها، الأمر الذي نجح بالفعل في منعها من الانتحار وإدخالها مرة أخرى إلى منزلها.

وبحسب تقرير مكتب الأمن المحلي للمدينة الصينية تم عرض السيدة المجهولة على أحد الأطباء القريبين من منزلها للتأكد من سلامة حالتها الصحية بعد الحادثة الدرامية.

WATCH: Firefighters use a powerful fire hose to push a suicidal woman who was attempting to jump out a window back inside her apartment in Wenzhou, E China's Zhejiang province pic.twitter.com/yJuNmoe2kB

— People's Daily,China (@PDChina) September 28, 2018