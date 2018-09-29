علقا لساعات داخل طائرتهما في الجو.. إنقاذ زوجين من موت محقق ‎(فيديو وصور)

تمكن فريق من الشرطة والدفاع المدني في جنوب أفريقيا، اليوم السبت، من إنقاذ زوجين تأرجحا لساعات في الجو، بعد تحطم طائرتهما الاستطلاعية، وبقائها عالقة بسلك بريد، وذلك بالقرب من العاصمة جوهانسبرج.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن روب توماس من فريق الشرطة، حلّق بطائرة مروحية، فوق طائرة الزوجين (في الستينات من العمر)، حيث وجدهما مستلقيين على ظهريهما وفي حالة جفاف ورعب.

كما اكتشف أن سبب عدم سقوط الطائرة المنكوبة، ونجاتهما، هو اشتباك طرفي كابل السلك البريدي داخل شجرة.

وذكر توماس، أنه رأى عدم إمكانية إنقاذ الزوجين من أعلى، ممّا أدى لاستخدامه مع طاقم الإنقاذ، عدة حبال لتأمين الطائرة مع الكابل البريدي، ثم علّق عربة على سلك البريد، ونقلهما عبرها للأرض.

وكان الزوجان يُنفّذان أول رحلة جوية لهما في دوريات الصيد غير المشروع للحيوانات البرية في جنوب أفريقيا، وذلك تطوعًا منهما لمكافحة هذا النوع من الصيد الجائر.

وبعد نقلهما إلى المستشفى، تبين أنهما في حالة صدمة، ولا يعانيان من أضرار جسدية.