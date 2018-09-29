فيديو صادم.. الموت يفاجئ يمنيًا أثناء انتظاره وجبة العشاء الأخيرة

شهد أحد مطاعم مدينة حضرموت، في اليمن، واقعة محزنة وصادمة لأحد المواطنين، يلفظ أنفاسه الأخيرة ويسقط ميتًا، وهو ينتظر الحصول على وجبة العشاء الأخيرة في حياته.

فلم يتمكن المواطن اليمني، مصلح حسن صالح بن سويدان، من تناول وجبته الأخيرة في حياته، حيث سقط مغشيًا عليه أمام محاسب المطعم.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أثناء مباغتة الموت للمواطن سويدان، حيث يظهر في الفيديو سقوط سويدان على الأرض متوفًى، وفقًا لتقارير محلية.

ويكون على الأرجح سبب الوفاة في مثل هذه الحالات هو الأزمات القلبية، وما يُعرف بالذبحة الصدرية القاتلة، والتي يزيد من خطورتها تجاهل البعض لأعراضها والخلط بينها وبين أمراض أخرى شائعة.