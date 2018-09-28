وفاة 16 وتسمم 151 بسبب تعاطي مشروبات كحولية في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات والإصابات نتيجة تعاطي مشروبات كحولية فاسدة في مدينة بندر عباس الواقعة جنوب إيران.

وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة بندر عباس، حسين داودي، إن “عدد الأشخاص الذي تُوفوا نتيجة تعاطي المشروبات الكحولية الفاسدة وصل إلى 16 شخصًا، وتسمم 151 آخرين، بينهم 10 أشخاص بحاجة حرجة”.

وأضاف داودي أن “67 من الأشخاص خضعوا لعمليات غسيل الكلى”، مبينًا أن “عدد المصابين بالتسمم نتيجة المشروبات الكحولية تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 60 عامًا”.

وفي سياق متصل، أعلن قائد قوات الأمن في مدينة بندر عباس، العقيد إسماعيل مشايخ، اعتقال رجل مع زوجته بسبب قيامهما بتحويل منزلهما إلى ورشة لتصنيع المشروبات الكحولية.

وقال العقيد إسماعيل مشايخ عن التحقيقات التي تجريها السلطات بشأن وفاة 12 وإصابة العشرات بالتسمم في بندر عباس:”إن الزوجين اللذين حولا منزلهما إلى ورشة لتصنيع المشروبات الكحولية، موجودان في مركز شرطة بندر عباس”.

وفقًا للقانون الإيراني، يُحظر إنتاج المشروبات الكحولية، وتخزينها، واستهلاكها للمواطنين غير المعترف بهم “كأقليات دينية”.