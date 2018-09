سقوط طائرة في المحيط الهادئ.. وهذا مصير ركابها

View this post on Instagram

@eremnews أنقذت مجموعة من القوارب الصغيرة 47 شخصًا، هم ركاب وأفراد طاقم طائرة تابعة لشركة "إير نيوجيني"، سقطت في واحدة من جزر أرخبيل ميكرونيزيا، في المحيط الهادئ، قبيل هبوطها في المطار، اليوم الجمعة. وقال مدير مطار "تشوك"، جيمي إيميليو: " كان من المفترض أن تهبط، لكن على بعد 150 ياردة من الهبوط سقطت". وأضاف: "لا نعلم ما الذي حدث… أنقذنا الجميع بالقوارب: 36 راكبًا و11 من الطاقم. الطائرة تغرق الآن". وأضاف أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-800، سقطت في المياه المحيطة بالجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ، في حوالي الساعة 09:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش يوم الخميس).