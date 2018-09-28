سقوط طائرة في المحيط الهادئ.. وهذا مصير ركابها

أنقذت مجموعة من القوارب الصغيرة 47 شخصًا، هم ركاب وأفراد طاقم طائرة تابعة لشركة “إير نيوجيني”، سقطت في واحدة من جزر أرخبيل ميكرونيزيا، في المحيط الهادئ، قبيل هبوطها في المطار، اليوم الجمعة.

وقال مدير مطار “تشوك”، جيمي إيميليو: ” كان من المفترض أن تهبط، لكن على بعد 150 ياردة من الهبوط سقطت”.

وأضاف: “لا نعلم ما الذي حدث… أنقذنا الجميع بالقوارب: 36 راكبًا و11 من الطاقم. الطائرة تغرق الآن”.

وأضاف أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-800، سقطت في المياه المحيطة بالجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ، في حوالي الساعة 09:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش يوم الخميس).

وقال متحدث باسم لجنة التحقيق في الحوادث، في بابوا غينيا الجديدة: إن “محققين سيتجهون إلى مكان الحادث في أقرب وقت ممكن؛ لمعرفة ملابساته”.

ونُقل الركاب وأفراد الطاقم إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، حيث ظل 8 منهم، 4 إصاباتهم خطيرة، تشمل كسورًا وغيرها، حسبما ذكر المتحدث باسم المستشفى.