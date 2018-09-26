شاهد بالفيديو .. نجاة بأعجوبة لطفل مرت فوقه سيارة وكأن شيئًا لم يحدث

نجا طفل هندي بأعجوبة من حادث دهس، حيث سارت فوقه مركبة، ورجع لنشاطه الطبيعي مع أصدقائه الأطفال، وكأن شيئًا لم يحدث.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن كاميرا مراقبة في المنطقة رصدت الحادث، حيث أظهرت الطفل، يرتدي قميصًا أحمر ولا يتعدى عمره سبع سنوات، وهو يلعب مع أطفال آخرين كرة القدم، وبينما كان منحنيًا لربط حذائه، سارت فوقه سيارة تقودها امرأة بدون علمها أنه أسفل سيارتها، ثم أسرعت بعيدًا.

وظهر الطفل مرعوبًا، ثم تدحرج أسفل السيارة، ورغم ذلك خرج سالمًا وقفز على الفور، وانضم للأطفال الذين لم يلاحظوا ما حدث، وأكمل اللعب معهم.

ونشر مالك كاميرا المراقبة الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، ليُحذّر الآباء من مخاطر لعب الأطفال في الشوارع، وتركهم دون رعاية.

وأثار الفيديو غضب المستخدمين من قيادة المرأة الخاطئة في حي مزدحم بالأطفال، حيث دعا أحدهم إلى ضرورة اعتقالها.