إحباط محاولة عراقي الخروج من الكويت بـ550 ألف دولار (صورة)

أحبط رجال جمارك العبدلي في دولة الكويت محاولة سائق عراقي تهريب 550 ألف دولار أمريكي، كان خبأها في أماكن سريّة داخل سيارته الرباعية أثناء مغادرته البلاد، وتمت إحالته للجهات المعنية للوقوف على سبب إخفاء المبلغ وعدم الإفصاح عنه.

وبحسب صحيفة “الرأي” المحلية، اشتبه رجال الجمارك أثناء تفتيشهم السيارات بسيارة رباعية يقودها عراقي كان في طريقه لمغادرة البلاد، لكن بدت عليه علامات الارتباك، فتم إخضاعه لتفتيش دقيق، إذ اكتشفوا مبالغ مالية ضخمة أخفاها داخل السيارة.

وقال مصدر في الجمارك إنه “تم إخراج المبالغ التي تبيّن أنها 55 رزمة من الدولارات، وبالتدقيق عليها اتضح أنها صحيحة وليست مزوّرة؛ ما زاد من الشبهات حوله، خصوصًا أنه أخفاها بطريقة محترفة، وبإحصاء المبلغ قُدر بـ550 ألف دولار”.

وأضاف المصدر أنه تم تحريز المبلغ وأحيل السائق للتحقيق للوقوف على ملابسات إخفاء المبلغ وعدم الإفصاح عنه.