وفاة طفل غرقًا بمسبح مدرسته في السعودية

وفاة طفل غرقًا بمسبح مدرسته في السعودية

مغردون سعوديون طالبوا عبر موقع "تويتر"، الوزارة بالتأكد من سلامة المرافق المدرسية ووضع شروط وضمانات لحماية الطلاب.

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

لقي طفل في المرحلة الابتدائية، مصرعه، اليوم الأربعاء، غرقًا بمسبح مدرسته في مدينة جدة الساحلية غرب البلاد، في حادثة جديدة تطال طلاب المدارس في السعودية وسط ردود فعل وانتقادات واسعة.

وأعلنت إدارة تعليم جدة عن وفاة الطالب محمد سامي الحربي من المدرسة النموذجية الأولى الابتدائية في المدينة، غرقًا بمسبح المدرسة، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وقالت الإدارة الحكومية، في بيان مقتضب: “تتقدم الإدارة العامة للتعليم بجدة بأحر التعازي والمواساة لوالد ووالدة وكافة أسرة الطالب محمد سامي الحربي من المدرسة النموذجية الأولى الابتدائية الذي انتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة غرقه في مسبح المدرسة، سائلين الله له الرحمة والمغفرة ولوالديه وذويه الصبر والسلوان”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تحقيقًا بدأ في الحادثة التي وقعت، رغم وجود مدرب سباحة معتمد في المدرسة.

وفتح الإعلان عن الحادثة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالب بتدخل وزارة التعليم ومحاسبة المسؤولين عن وفاة الطفل.

وطالب فريق من المغردين السعوديين في موقع “تويتر”، الوزارة بالتأكد من سلامة المرافق المدرسية ووضع شروط وضمانات لحماية الطلاب.

وجاءت الحادثة بعد أيام من وفاة طالب آخر اختناقًا داخل باص النقل إلى المدرسة في مدينة الهفوف، بعد أن نام فيه ونسيه سائق الحافلة داخلها وهي مغلقة الأبواب.

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