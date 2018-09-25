ضبط 4 نشالين وافدين في بريدة السعودية

ضبطت الأجهزة الأمنية في مدينة بريدة، وسط السعودية، أربعة متهمين بنشل مواطنين ومقيمين في عدد من المساجد والمصارف والمحالّ التجارية بالمدينة.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم قوله: إن “المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط أربعة متهمين من جنسية عربية؛ لتورطهم بقضايا نشل لمواطنين ومقيمين في عددٍ من المساجد والجوامع والمقابر والمصارف والمحالّ التجارية بمدينة بريدة”.

وأضاف أنه تمت مباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهمين، الذين أقروا بما نُسب إليهم، وجرى إيقافهم وتحريز المضبوطات وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.