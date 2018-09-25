“التنمر” يقتل تلميذًا مراهقًا في حمام المدرسة (صور)

أقدم تلميذ بريطاني عمره 14 سنة على الانتحار بشنق نفسه في حمام المدرسة، بعد أن تعرض للترهيب من قبل زملائه باستمرار.

وعثرت شقيقته البالغة من العمر 12 سنة على جثة برادلي جون في أحد حمامات المدرسة، بمقاطعة جنوب وليز غرب بريطانيا، بعد تغيبه عن الصف لعدة ساعات.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن دانييل توجهت مباشرة إلى حمام المدرسة؛ للبحث عن شقيقها لعلمها بأنه يختبئ دائمًا هناك من زملائه “المتنمّرين”.

وقال والد المراهق:”عرفت دانييل فورًا أين تجد شقيقها؛ لأنه كان دائمًا يختبئ هناك هربًا من زملائه؛ بسبب تعرضه للتنمر باستمرار.. والأسوأ من ذلك أنها سمعت رنين هاتفه من خلف الباب، وأدركت أن الرنين يعود لهاتف شقيقها؛ لأنها تعرف رنة الهاتف تمامًا”.

وأكد أن ابنته هرعت لاستدعاء موظفي المدرسة الذين أنزلوا الجثة المعلقة، وتم استدعاء المسعفين الذين حاولوا دون جدوى إنعاش الصبي.

وأشار إلى أن ابنه كان يخضع للعلاج من مرض “نقص النشاط والتركيز”، وأن ذلك جعله هدفًا سهلًا لزملائه المتنمرين، مضيفًا أنه أرسل خطابًا للمسؤولين يطالب فيه باستقالة مدير المدرسة؛ بسبب “فشل سياسة إدارته في مكافحة التنمر”.