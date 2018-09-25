سكين يعلق في رأس رجل لمدة 4 أيام بعد مشاجرة عنيفة (صور)

كشفت صور آشعة نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سكينًا عالقًا في وجه رجل إفريقي لمدة أربعة أيام تقريبًا بعد تعرضه للطعن.

طُعن المريض الجنوب إفريقي البالغ من العمر 25 عامًا، أسفل عينه اليسرى أثناء مشاجرة عنيفة مع صديقه.

وبعد نقله إلى المستشفى كشف الأطباء أن مقبض السكين مفقودة، ما ترك النصل عالقًا في رأسه دون حركة بعد أن استقر في العظم كما أظهرت الآشعة.

نٌقل المريض في البداية إلى عيادة في “جيرميستون”، في شرق مدينة جوهانسبرج، لكنه أحُيل إلى مستشفى “كريس هاني باراجوانث” الأكاديمي على الجانب الآخر من المدينة، حيث قال للأطباء إنه يعاني من صداع وألم عند تحريك عينه اليسرى.

استغرق فريق من أطباء العيون أخصائيو الأذن والأنف والحنجرة وجراحي الوجه والفكين وجراحي الأعصاب يومًا كاملًا حتى اتفقوا على قبوله في المستشفى.

ثم استغرقوا يومين إضافيين في تصوير الأوعية الدموية ومدى الإصابة بنوع خاص من الأشعة السينية، قبل تحديد موعد الجراحة لليوم التالي.

لحسن الحظ تمكن الجراحون من إزالة شفرة السكين بأكملها دون التسبب في أي إصابات إضافية، ومن المقرر أن يخرج المصاب من المستشفى بعد يومين من الملاحظة، على أن يعود للمتابعة بعد شهر.