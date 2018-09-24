وفاة طفل سقط من الطابق الرابع في الإمارات وهو يحمل “آيباد”

لقي طفل في إمارة عجمان بدولة الإمارات، حتفه بعد سقوطه من الطابق الرابع من إحدى البنايات.

وتسلق الطفل -الذي يحمل جنسية عربية ويبلغ من العمر 3 أعوام- جدران الشرفة دون أن ينتبه له أحد من أسرته، وتم نقله للمستشفى لكنه كان قد فارق الحياة.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فإن بلاغًا ورد لشرطة عجمان من حارس إحدى البنايات في منطقة النعيمية، عن سقوط طفل على الأرض من شقة ذويه، وبوصول دوريات الأمن تبين وفاة الطفل الذي كان ينزف من أنفه، وبجواره جهاز “آيباد”.

وقالت الشرطة إن الطفل تمكن من تسلق الشرفة والقفز منها، رغم كون الشرفة مستوفية لكافة شروط السلامة، وأعلى من مستوى طول الطفل، لكنه استطاع تسلقها وقفز من أعلى السياج الحديدي، فيما ذكرت والدة الطفل بالتحقيقات أنها كانت تحمل طفلها الثاني الأصغر، حين اختفى طفلها الذي توفي وكان يلعب في البيت، ولم يخطر ببالها مطلقًا أنه تمكن من فتح باب الشرفة وتسلقها.