بالصور.. مصرع شخصين بحادث سير غريب في نابلس

شهدت مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة اليوم السبت، وقوع حادث سير غريب، بمنطقة الجبل الشمالي في المدينة، أدى إلى مصرع شابين من بلدة بيت وزن قضاء محافظة نابلس.

وأظهرت صور نشرتها مواقع إخبارية فلسطينية، حادث السير، الذي وصف بـ”الغريب”، والذي نتج عن اصطدام مركبة بعمارة سكنية واستقرارها على شباك المبنى.

وأضافت “المواقع” نقلًا عن مصادر في الهلال الاحمر الفلسطيني، “أن الحادث نتج عن فقدان السائق السيطرة على المركبة أثناء نزوله من أحد الشوارع المنحدرة في جبل عيبال شمال المدينة، ما أدى إلى دخوله أحد طوابق البناية الذي يستخدم كمخازن، ومن ثم علقت المركبة عبر النافذة، ما أسفر عن مصرع شابين يبلغان من العمر 27 و30 عامًا، فيما لم يصب أحد من السكان بأذى.