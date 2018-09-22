مصر.. القبض على سيدة عرضت رضيعها للبيع عبر “فيسبوك”

تمكنت النيابة العامة المصرية من التوصل إلى أم بمحافظة الإسكندرية شمال مصر قبل بيع ابنها، الذي عرضته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقابل مبلغ مالي، بعد تتبع حسابها.

وأثارت هذه الواقعة الغريبة، ضجة واسعة في مصر، بعد أن عرضت سيدة حامل في أيامها الأخيرة بيع ابنها عقب ولادته في إحدى مستشفيات الإسكندرية، على موقع “فيسبوك”.

وكشفت النيابة كواليس الواقعة وكيفية القبض على الأم وإحباط عملية بيع الابن، لتصبح هذه هي القضية الثانية لبيع أطفال عبر “الإنترنت”، والتي يحقق النائب العام فيها وملاحقة وضبط الجناة.

وبدورها قالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوي، إن “خط نجدة الطفل 16000، التابع للمجلس، تلقى بلاغًا منذُ أيام قليلة يفيد بقيام أم من محافظة الإسكندرية شمال مصر، بعرض طفلها للبيع قبل ولادته بأيام على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)”.

وأوضحت في بيان، أن “المجلس أبلغ على الفور إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وبدورها وجهت نيابة الاستئناف بالإسكندرية بمباشرة التحقيقات وتتبع تلك السيدة صاحبة المنشور، وبالفعل تم التحقيق في الواقعة، وتم القبض على الأم والأب المتهمين بالقضية”.

وأشارت “العشماوي”، إلى أنه حرصًا على الطفل، والذي تمت ولادته اليوم السبت، فقد تم تشكيل فريق من خط نجدة الطفل لتقديم كافة سبل الدعم للطفل الرضيع، حرصًا على المصلحة الفضلى له، حيث يحتاج لعدم فصله عن أمه ورعايته لعدم تعرض صحته للخطر، كما يتم متابعة مجريات التحقيق مع نيابة استئناف الإسكندرية.

وتقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، ببلاغ لكل من مكتب النائب العام والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية في فبراير الماضي، ضد موقع على “فيس بوك” يروج لبيع الأطفال في مصر، حيث نجحت النيابة في ضبط وإلقاء القبض على الجناة.