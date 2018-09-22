بالفيديو.. مدير أراد ممازحة عامل فقتله  

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تحول مقلب بين مدير وأحد العمال إلى كارثة أسفرت عن وفاة العامل.

كشف الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة في أحد المصانع في منطقة كولهابور الصناعية في ماهاراشترا في الهند، العامل أديتيا جادهاف وهو يدردش مع مشرفه، الذي بدأ بتوجيه خرطوم الهواء المضغوط على ظهره وشعره.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، تحول المقلب “المسالم” إلى كارثة دون سابق إنذار، عندما وجه المدير الخرطوم على مؤخرة العامل للحظات قليلة؛ ما أدى إلى ابتعاد العامل؛ بسبب الألم الشديد الواضح من رد فعله قبل أن ينهار على الأرض.

ووفقًا للمصادر المحلية، أدى توجيه خرطوم الهواء ذي الضغط العالي إلى مستقيم العامل لإصابته بأضرار جسيمة في أعضائه الحيوية.

وبعد الحادث الذي وقع في مطلع الشهر الجاري، نُقل “أديتيا” إلى المستشفى، حيث قال الأطباء إن أمعاءه تضررت بشدة في المقلب الغريب، وإنه ظل يعاني لمدة 15 يومًا، قبل أن يموت.

وقال مصدر محلي: “تم رفع قضية ضد الجاني، اليوم السبت، ولاتزال الشرطة تبحث عنه بعد أن اختفى يوم الحادث”.