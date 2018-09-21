مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير مروع في مصر

في حادث سير مروع، لقيت أسرة مصرية مصرعها، اليوم الجمعة، بعد انقلاب سيارتها في منطقة “الشيخ زايد” غرب القاهرة.

وتشير تفاصيل الحادث إلى اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطى للطريق، مما أدى إلى انقلابها، ومصرع كل من مهندس وزوجته ووالدته وابنته، فيما نجا ابنه الذي أُصيب إصابة بالغة.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع الحادث، وجرى نقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

ووفقًا لآخر إحصائية معلنة، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر هي أعلى دولة في منطقة الشرق الأوسط في نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، إذ بلغ عدد الوفيات في عام واحد 7115 حالة بمعدل 808 حالات لكل 100 ألف نسمة، و19.5حالة وفاة يوميًا.