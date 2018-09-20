تنزانيا تعتقد أن أكثر من 200 غرقوا في حادث عبارة ببحيرة فيكتوريا

المصدر: أ ف ب

غرق ما لا يقل عن 42 شخصًا إثر انقلاب عبارة يوم الخميس، في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا، فيما يخشى مسؤولون محليون من أن عدد القتلى قد يربو على 200.

وقال الكولونيل لوكاس ماجيمبي، رئيس شرطة منطقة أوكيريوي، إنه تأكد مقتل 42 شخصًا حتى الآن، وإن مهمة الإنقاذ توقفت حتى بزوغ فجر الجمعة.

وأظهرت التقديرات الأولية أن العبارة “إم.في. نيريري” كانت تقل ما يزيد على 300 شخص.

وقالت وكالة الخدمات الكهربائية والميكانيكية، التي تسير خدمات العبارات، إن العبارة غرقت بعد الظهر على بعد أمتار قليلة من مرساها في منطقة “أوكيريوي”.

لكن الوكالة لم تحدد العدد الدقيق للركاب؛ لأن الشخص الذي يوزع التذاكر غرق أيضًا مع جهاز تسجيل بيانات العبارة.

وذكرت تيريزيا موامي المتحدثة باسم الوكالة، أن العبارة خضعت للصيانة في الأشهر الأخيرة وشمل ذلك إصلاح محركين.

وفي العام 1996، أدت كارثة غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا بالمنطقة نفسها إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص.