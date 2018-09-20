بالفيديو.. لحظات هلع داخل طائرة بسبب خطأ فادح كاد يودي بحياة ركابها

عاش عشرات الركاب لحظات من الهلع، اليوم الخميس، على متن طائرة تابعة لشركة “جيت إيرويز” الجوية الهندية عندما نسي الطاقم تشغيل نظام الضغط في المقصورة.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، أصيب 30 من بين 166 راكبًا بنزيف شديد في الأنف والأذن وعانوا من صعوبة في التنفس جراء نقص الأكسجين بعدما نسي الطاقم تشغيل نظام الضغط في مقصورة الركاب.

ووفقًا للمصدر كانت الطائرة بوينغ 737 متجهة إلى “جايبور” من “مومباي”، واضطر الطيار للهبوط بعد 45 دقيقة من الإقلاع، حيث يظهر فيديو الركاب مزودين بأقنعة أكسجين متدلية من السقف.

وكشف لاليت جوبتا، كبير المسؤولين في هيئة الطيران المدني في الهند أنه سيتم فتح تحقيق شامل بشأن الحادث، كما أوضح أن الركاب بخير وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة.