طفل خليجي ينجو من الموت بأعجوبة بعد تعرضه للدهس (فيديو)

نجا طفل عُماني يبلغ من العمر 4 سنوات من الموت بأعجوبة، بعد أن صدمته سيارة بالدفع الرباعي في أحد الشوارع في سلطنة عمان.

وكانت السيارة من طراز “رانج روفر” تسير في مدينة السيب شمال شرق السلطنة، عندما ظهر الطفل عواص المحرمي فجأة وأراد قطع الطريق للجهة الأخرى.

وأظهر فيديو نشرته اليوم، صحيفة “تايمز أوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية السيارة، وهي تتوقف فجأة، وينزل سائقها منها بعد رؤية الطفل وهو تحت العجلات.

وشوهد عدد من المارة وهم يلتقطون الطفل ثم يضعونه داخل السيارة، التي نقلته للمستشفى، حيث أفاد الأطباء أنه أصيب برضوض وخدوش بسيطة.

ويظهر الفيديو كيف أصيب السائق بالصدمة من هول المفاجأة، لدرجة أنه نسي تثبيت فرامل اليد ما أدى إلى اندفاع السيارة للخلف قبل أن يهرع صاحبها ويوقفها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع على شاطئ المدينة، بينما كان والد الطفل يوسف المحرمي منشغلًا بحياكة شباك صيد السمك.

وقال يوسف: “الحمدلله أن ولدي نجا من هذا الحادث الخطير بإصابات خفيفة فقط، لقد كان يساعدني في شباك الصيد، وفجأة ركض باتجاه البقالة المجاورة دون أن ألاحظه”.