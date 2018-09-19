تفاصيل ليلة “السقوط المروع” في السعودية (فيديو)

أثارت واقعة سقوط شاب خليجي، لم تتضح هويته أو جنسيته حينها، عن ظهر سيارة مسرعة كانت ضمن موكب زفاف ظهر في فيديو، أمس الاثنين، جدلًا واسعًا دفع العديد إلى التحذير من ظاهرة اعتلاء السيارات خاصة مصوري الزفات والمواكب المتحركة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق نجاة شاب خليجي من الموت بأعجوبة بعد سقوطه من فوق سيارة كانت تسير ضمن موكب “زفة” في أحد الطرق العامة.

وأظهر الفيديو الموكب وهو يسير وسط شارع عام احتفالًا بالعرس في اللحظة الذي سقط فيها الشاب، الذي قيل إنه مصور العرس، وتدحرج على الأرض، ونجا بأعجوبة من بين عجلات المركبات التي كانت تسير خلف سيارة العروسين، فيما قامت سيارات بإبطاء سرعتها كي تتحاشى دهس المصور.

وروى شقيق الشاب أحمد المعتق؛ تفاصيل الواقعة التي حدثت قرب مركز “الأرطاوية” بمحافظة “المجمعة”، والتي أسفرت عن تعرضه لعدد من الإصابات.

وقال ثامر المعتق؛ شقيق المصاب: “كان أخي أحمد خالد المعتق؛ يشارك أحد أبناء عمومتنا وهو المهندس وليد مناحي؛ فرحة زواجه، وكالمعتاد كانت هناك زفة للعريس من بيته حتى القصر المعد للاحتفال”.

وأضاف: “كان أخي أحمد يصور من سقف إحدى السيارات التي تشارك في الموكب، ومن شدة تفاعله مع التصوير لم يتنبه لنفسه؛ ما أدى إلى سقوطه في وسط الطريق على الأسفلت في أثناء مرور الموكب بالطريق العام بمركز الأرطاوية، وكاد أن يتعرض للدهس من قبل السيارات المشاركة في الزفة”.

وتابع: “من حسن حظ أخي أن قائد السيارة الذي يسير خلفه كان يقظًا فانتبه لسقوطه، وعلى الفور توقف بسيارته أمام أخي؛ ليبعد عنه السيارات التي تسير بشكل سريع”.

وأردف: “بعد توقف قائد المركبة انتبه له بقية المشاركين في الموكب، وفي الحال قام عدد منهم بنقله للمستشفى، لتلقي الإسعافات اللازمة إذ كان يعاني بعض الإصابات والكدمات من جرّاء سقوطه على الأسفلت”.

وقال المعتق: “هذه الحادثة تظهر جانبًا من سلبيات وأضرار ظاهر زفة العريس في موكب من المركبات ومرورها داخل المدن، إذ تتسبّب في كوارث وأضرار جسيمة، إضافة إلى وقوع المشاركين فيها في عدد من المخالفات المرورية كإعاقة حركة السير والتسبّب في الحوادث، ولا سيما أنه يصاحبها حماس مبالغ فيه يؤدي في أحيان كثيرة إلى عواقب وخيمة، كما حصل لأخي في هذه الحادثة”.

وختم قائلًا: “هذه الحادثة درس لنا جميعًا، وإنني لأنتهز هذه الفرصة لمناشدة الأقارب خصوصًا والمواطنين عمومًا لإيقاف مثل هذه الزفات التي ليس لها داعٍ وتتسبّب في أضرار عليهم وعلى الآخرين”.