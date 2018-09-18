بالفيديو.. شاب يقتل نفسه “بالخطأ” أثناء اختبار سترة مضادة للرصاص

أظهر مقطع فيديو شابًا يطلق رصاصة على بطنه، ثم يسقط على ركبتيه من الألم، خلال اختباره سترة مضادة للرصاص، وفق ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

ولم ينطق الشاب بكلمة أثناء خلعه السترة، وهي من النوع الذي ترتديه القوات الخاصة الروسية، ثم سقط على الأرض.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الشاب “دوموفوي” توفي بسبب هذا الحادث.

وقد وقع الحادث في منطقة دونباس، وهو الاسم المختصر لمناطق تعدين دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا.

ويقال إن الشاب كان عضوًا في ميليشيا مدعومة من روسيا، تحتل هذه المناطق في أعقاب التدخل العسكري الروسي في العام 2014.

ويظهر الفيديو المنشور على الإنترنت الشاب مرتديًا سترة مضادة للرّصاص، ويحمل مسدسًا أوتوماتيكيًا.

ويقول الشخص الذي يسجل الفيديو إن صديقه يرتدي درعًا من الدرجة السادسة، وهو نفس النوع الذي يرتديه رجال القوات الخاصة الروسية.

وجه الشاب المسلح مسدسه إلى جسده ثم أطلق النار على نفسه، ثم نزل على ركبتيه وهو يخلع السترة ويستلقي على الأرض.

وقال الخبير العسكري ميخائيل براتسكوف إن الشاب أطلق الرصاصة من مسافة قريبة، وحتى لو لم تخترق الرصاصة السترة فإن القوة الحركية للرصاصة يمكنها أن تمزق أعضاءه الداخلية بسهولة”.