غرق “ميكروباص” في مصر

لقي 5 مصريين مصرعهم، اليوم الثلاثاء، وأصيب 5 آخرون جرّاء سقوط سيارة أجرة ركاب في مياه النيل بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة.

وتشير التفاصيل إلى أن حافلة ركاب صغيرة “ميكروباص” سقطت من معدية لنقل المواطنين بين ضفتي نهر النيل بالقرب من إحدى قرى مركز الواسطي بمحافظة بني سويف.

وتسبب الحادث في غرق الحافلة، إلا أن عددًا من الأهالي تمكنوا من إنقاذ 5 ركاب، فيما جرى انتشال جثامين 5 آخرين بينهم سيدتان وطفل.

بدورها فتحت النيابة العامة تحقيقًا في الحادث للوقوف على ملابساته ومحاسبة المتسبّبين فيه.

وتكثر حوادث غرق المعديات في مصر ومعظمها ناجم عن مشاكل في الصيانة والإهمال، والتي كان آخرها الشهر الماضي، سقوط سيارة من أعلى معدية في مياه النيل بمركز ببا في محافظة بني سويف.