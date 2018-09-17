مقتل 20 إيرانيًا بانفجار ناقلة وقود بعد اصطدامها بحافلة (فيديو)

لقي 20 إيرانياً مصرعهم بعدما انفجرت ناقلة لوقود للسيارات مع حافلة تحمل نحو 42 راكباً وسط إيران، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، مساء يوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية عن مسؤول في منظمة الطوارئ، قوله إن “20 مسافراً لقوا مصرعهم عندما اصطدمت ناقلة الوقود مع حافلة تقل ركابا في الطريق السريع بين مدينة كاشان ومحافظة أصفهان”.

ووصف المسؤول الحادث بالمروع بسبب عدد القتلى والجرحى، مضيفاً أن 4 سيارات إسعاف وصلت لموقع الحادث على الفور لنقل الجرحى.

وفي سياق متصل، قال مسؤول منظمة الطوارئ الإيرانية بير حسين كوليوند، إن “الحادث وقع في الساعة الحادية عشرة و14 دقيقة من مساء يوم الاثنين”، مضيفاً أنه لا توجد معلومات نهائية عن عدد القتلى والجرحى.

وأشار كوليوند إلى أن الحافلة التي كانت تحمل الركاب تعرضت لحريق هائل وأن هناك معلومات تفيد بإصابة 15 من المسافرين بجروح خطرة.

وذكرت قناة “منظمة الطوارئ بمدينة كاشان” على “تلغرام”، أن الحادث أسفر عن 20 قتيلاً وإصابة حوالي 20 آخرين بجروح، مضيفة أنه تم وضع مستشفى بهشتي في كاشان على أهبة الاستعداد.

وفي يوليو/تموز الماضي، لقي ما لا يقل عن 16 شخصاً مصرعهم فيما أصيب العشرات بجروح في اصطدام صهريج نفط قادم من العراق مع حافلة ركاب في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب إيران.