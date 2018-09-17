مقتل 23 فردًا في أعمال شغب بإثيوبيا (صور)

اعتقلت الشرطة الإثيوبية 200 شخص، فيما يتعلق بأعمال عنف وقعت على مشارف العاصمة أديس أبابا بين مجموعات اثنية، يوم السبت الماضي، وخلّفت 23 قتيلًا.

ونقلت محطة فانا التلفزيونية التابعة للدولة في إثيوبيا عن قائد شرطة أوروميا “أليمايهو إيجيجو”: إن أكثر من 70 شخصًا اعتقلوا، اليوم الإثنين.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية: إن عدد القتلى والجرحى في أطراف مدينة أديس أبابا ارتفع بعد أعمال عنف من قبل جماعة وصفتها بـ “المخربة”، وتدعي نفسها “قيرو”.

وأفادت الوكالة بأن هذه الجماعة قامت باغتصاب ونهب وقتل مواطنين أبرياء في كل من منطقة اشوا ميدا وبورايو وكتا في أطراف العاصمة، على حد قولها.

وأدان رئيس الوزراء أبي أحمد بشدة أعمال القتل وأعمال العنف ضد المدنيين الأبرياء في ضواحي أديس أبابا، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية.

ونقلت عن فيتوم أريجا، مدير مكتب رئيس الوزراء قوله: “تمثل الهجمات الجبانة قلقًا خطيرًا على وحدة وتضامن شعبنا”.