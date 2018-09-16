مصر.. أحكام مشددة ضد عصابة تزعمها 3 شرطيين لسرقة المخدرات

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد بحق 5 مواطنين، بينهم 3 أمناء شرطة؛ لإدانتهم في واقعة تشكيل عصابة لسرقة المخدرات المحرزة أمنيًا للمتاجرة فيها.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد بحق مواطنين والسجن المشدد 15 عامًا بحق 3 أمناء شرطة؛ لاتهامهم بمداهمة مخازن المخدرات في الجيزة، وسرقة محتوياتها وإعادة الاتجار فيها.

وشملت قائمة المتهمن بتلك القضية أشرف سيد عبد اللطيف، وعاطف مبارك مهدى مبارك، وإبراهيم علي علي السيد، وأحمد محمد أحمد جاد، وحسن علي حسن متولي، وعماد محمد أبو زيد.

ووجهت النيابة إلى المتهمين، اتهامات بتشكيل عصابة، وانتحال صفة ضباط بإدارة مكافحة المخدرات، وارتكاب جريمة مداهمة مخزن أمني للمخدرات بالجيزة والاستيلاء على محتوياته.

وأفاد تقرير المعمل الجنائي الخاص بالواقعة، أن حجم المضبوطات بلغ 30 قطعة من مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات.

وكانت مباحث شرطة إمبابة بالعاصمة القاهرة، قد اكتشفت خلال عمليات جرد قيام أمناء شرطة باستغلال وظيفتهم واقتحام مخزن أمني لسرقة المخدرات وإعادة بيعها.

وقررت وزارة الداخلية حينها فصل أمناء الشرطة عن العمل وإحالة القضية والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال اللازم.