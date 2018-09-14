نهاية مأساوية لـ”رحلة نيلية” في مصر ‎

تسببت وصلة “مزاح” على مركب أثناء رحلة نيلية في إنهاء حياة شقيقين، بعد أن سقطا معًا في مياه النيل، وفشل محاولات إنقاذهما، ليتم انتشال جثتيهما عبر رجال الإنقاذ النهري وإخطار والدهما بالحادث.

وتلقى رجال المسطحات المائية في القاهرة بلاغًا بسقوط طفلين شقيقين، لم يتجاوز عمرهما العاشرة، في مياه النيل، حيث رافقا بعض زملائهما في رحلة على مركب نيلي، اليوم الجمعة.

وألقت قوات الأمن القبض على صاحب المركب بكورنيش القاهرة، حيث ذكر في أقواله الأولية أن الشقيقين دارت بينهما وبين زملائهما وصلة هزار، واضعين أرجلهما في مياه النيل أثناء سير المركب فجأة، ليسقطا معًا، مشيرًا إلى أنه فشل في إنقاذ حياتهما.

وقررت النيابة العامة احتجاز صاحب المركب على ذمة التحقيقات، وإحالة جثتي الطفلين إلى الطب الشرعي قبل التصريح بدفنهما.