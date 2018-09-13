مصر ترحِّل اللبنانية منى المذبوح رسميًا

توجهت اللبنانية منى المذبوح، مساء اليوم الخميس، إلى مطار القاهرة وسط حراسة أمنية مشددة؛ استعدادًا لترحيلها إلى بلدها عقب إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيلها.

وأكدت هيئة دفاع المتهمة عن منى المذبوح، إخلاء سبيلها من سراي نيابة أمن الدولة العليا، وتوجهها في ظل حراسة أمنية لمطار القاهرة استعدادًا لترحيلها.

وقال محامي المتهمة، عماد كمال، لـ”إرم نيوز”، إن موكلته أنهت جميع الإجراءات القانونية الخاصة بإخلاء سبيلها وهي في طريقها لمطار القاهرة؛ استعدادًا لمغادرة القاهرة متوجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

في حين أكدت المحامية اللبنانية سها أحمد، لـ”إرم نيوز”، صرف موكلتها من نيابة أمن الدولة، متوجهة إلى مطار القاهرة لمغادرة البلاد، مشيرة إلى أنها ستغادر القاهرة في تمام الساعة الـ10 مساءً، وفقًا لموعد إقلاع الطائرة الرسمي.

وأنهت هيئة الدفاع عن اللبنانية، منى المذبوح، يوم الإثنين الماضي، الإجراءات القانونية للإفراج عنها وتسديد الغرامات المستحقة للجهات المختصة؛ لإخلاء سبيلها.

وقضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، الأسبوع الجاري، بتخفيف سجن اللبنانية منى المذبوح، من 8 سنوات إلى عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها مبلغ 30 ألف جنيه؛ لاتهامها بسب الشعب المصري.

وكانت اللبنانية “المذبوح” أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري؛ بسبب نشرها مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمّن سبًا وقذفًا للمصريين، حيثُ قرّرت النيابة العامة على إثر ذلك إحالتها، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، إلى المحاكمة العاجلة.

ونشرت المذبوح مقطع فيديو باستخدام خاصية البث المباشر، زعمت فيه أنها تعرضت للتحرش اللفظي من قبل شابين في أحد شوارع القاهرة، ومن سائقي سيارات أجرة، فيما زعمت أنها تعرضت للسرقة، وفقدان مبالغ مالية من الشقة التي كانت تستأجرها.