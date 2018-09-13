طفل ينجو من الموت بعد اختراق “سيخ حديدي” لوجهه (صور)

نجا طفل يبلغ من العمر 10 أعوام بأعجوبة من الموت بعد سقوطه على “سيخ” معدني طويل اخترق وجهه.

وتعرض كازافيير كانينغهام لهجوم دبابير أثناء تسلقه سلمًا، وعندها سقط على سيخ معدني اخترق مؤخرة رأسه ووجهه، لكن الحظ كان حليفه، إذ نجا بأعجوبة.

ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، تمكن أطباء في أحد مستشفيات ولاية كانساس الأمريكية، من إزالة السيخ البالغ طوله 30 سم من رأس الطفل خلال عملية طويلة يوم الاثنين الماضي.

وحتى الآن لم يتضح بعد سبب انتصاب السيخ المعدني في الأرض، ما أدى إلى اختراقه لجمجمة الطفل بعد أن سقط من ارتفاع متر واحد.

وعن الواقعة، قال والده شانون ميلر: “إنها حقًا معجزة، فعلى الرغم من اختراق السيخ لرأسه ووجه إلا أنه لم يمس جذع الدماغ والأعصاب، أو أي من الأعضاء الحيوية الأخرى”.