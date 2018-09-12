انتشال جثث 19 شخصًا لقوا حتفهم جرّاء انزلاق جبلي في السودان

انتشلت الأجهزة المختصة في السودان اليوم الأربعاء، 19 جثة لأشخاص لقوا حتفهم الجمعة الماضية جرّاء انزلاق جبلي بمنطقة تربا، الواقعة في سلسلة جبل مُرّة، بولاية جنوب دارفور.

وقال محافظ شرق جبل مرة، عبدالرؤوف عبدالله، إن “الانزلاق الجبلي تسبب في وفاة أعداد من المواطنين”، مشيرًا إلى أنه تم “انتشال 19 جثة من الضحايا مساء يوم الأربعاء”.

وأوضح أنه “لا توجد إحصاءات حتى الآن لأعداد الضحايا والمفقودين، نظرًا لوعورة المنطقة الجبلية وصعوبة وصول آليات الدولة إليها لوقوعها في مناطق النزاعات والحرب”.

وشدد المسؤول السوداني على “مواصلة عمليات البحث عبر آليات بدائية، وبإشراف مباشر من المواطنين”.

وكانت تقارير إعلامية محلية، قالت أمس الثلاثاء “إن أعداد ضحايا الانزلاق الذي وقع نتيجة لانفجار مياه جوفية قريبة من السلسلة الجبلية بلغ نحو 21 مواطنًا وإصابة 29، إلى جانب دمار أكثر من 15 منزلًا”.

وتعد المنطقة التي شهدت الانزلاق الجبلي من المناطق البركانية غير النشطة، إذ لم يحدث خلال العقود الماضية حادث مماثل، بحسب المسؤول السوداني.

وشهدت سلسلة جبل مرة، البالغ ارتفاعها نحو 3 آلاف متر، وتتكون من قمم بركانية وشلالات، في العام 2002، سقوط أجزاء من الجبال دون التسبب في أضرار.

وتغطي السلسلة الجبلية الواقعة غرب البلاد مساحة 12.800 كم مربع، وتمتد في ثلاث ولايات من ولايات دارفور الخمس.