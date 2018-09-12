تفاصيل جديدة بواقعة العثور على جثة الطفل “ريان” على سطح مستشفى بالسعودية

أوردت مصادر في المملكة العربية السعودية تفاصيل جديدة حول واقعة وفاة طفل على سطح مستشفى حكومي في العاصمة الرياض، مؤكدة استمرار التحقيقات بشأنها.

وقال أحد أقارب الطفل لصحيفة “سبق” المحلية، إن الطفل ريان (البالغ 5 سنوات) توجَّه للمستشفى الحكومي مع والدته، وكان الوقت مساءً، ثم اختفى عن أنظارها في ظروف غامضة، وبحثت عنه دون جدوى.

وأضاف أنه رغم توجههم لإدارة المستشفى المناوبة، وطلبهم المساعدة في البحث عن الطفل عبر كاميرات المراقبة، إلا أن تفاعلهم لم يكن بالشكل المطلوب، بل توقف على تهدئة الموقف، دون الاستعانة بأجهزة المراقبة للبحث عن الطفل.

وتابع: “استمررنا في البحث عن الطفل 5 ساعات متواصلة، وتحديدًا حتى الـ 12 صباحًا، والذي معه انتهى عمل إدارة المستشفى، وقدوم إدارة أخرى مناوبة، التي تفاعلت مع الحادثة مباشرة، ووجّهت بحالة الاستنفار، وبالعودة الفورية إلى كاميرات المراقبة، مع انتشارٍ تام لأفراد الحراسات الأمنية وبدعمٍ من عمال النظافة والصيانة؛ بحثًا عن الطفل”.

وأردف قائلاً: “بالفعل تمكّن أحد أفراد الحراسات الأمنية من مشاهدة الطفل وهو يركض تائهًا على سطح المستشفى، وكان ذلك في الساعة الـ 12:45 تقريبًا”.

وبيَّن أن بحث العاملين من حراس وموظفين انتقل إلى سطح المستشفى، لكن وجود معدات ضخمة وضعف الإنارة، تسببا في تأخر العثور عليه.

وقال قريب الطفل إنه “بعد بحث طاقم المستشفى تم العثور على الطفل على سطحه (المستشفى) ملقى على الأرض، وقد فارق الحياة، وبه بعض الجروح والكدمات المتفرّقة في جسده، ولم تنجح محاولات إنعاشه”.

وأكد أن الجهات الأمنية تُكثّف تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة، فيما لا يزال ذووه بانتظار نتائج الطب الشرعي.