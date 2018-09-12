“الصحة” الكويتية: نتائج التحقيق بوفاة الطفلة درة الحرز ستعلن بشفافية

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تشكيلها لجنة تحقيق في وفاة الطفلة درة الحرز تضم أطباء متخصصين، لافتة إلى أنها ستعلن نتائج التحقيق بكل شفافية.

وقال وكيل الوزارة، بحسب “الجريدة” المحلية، إن تحقيقات دقيقة بوفاة الطفلة ستبدأ اليوم، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يثبت تقصيره أو إهماله في هذه القضية.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد قال أمس إن وفاة الطفلة درة “لن تمر مرور الكرام”، معلنًا عن تشكيل لجنة التحقيق.

وقال الشيخ الصباح إن الوزارة اتخذت خطوتين بشأن الحادثة، أولاهما توقيف المتسببين بوفاة الطفلة عن العمل وإصدار أمر منع سفر بحقهم والإيعاز للمستشفى اتخاذ ما يلزم من تحقيقات للوقوف على ملابسات حادثة الوفاة، مبيّنًا أن الخطوة الثانية تمثلت بتشكيل لجنة تحقيق.

يذكر أن الطفلة درة الحرز (13 عامًا) توفَّت في مركز السالم للأمراض الجلدية بعد حقنها بإبرة مخدرة من قبل طبيبة مصرية في المركز، تمهيدًا لإزالة كيس دهني خلف أذنها.

وأثارت حادثة الطفلة استياءً نيابيًّا وشعبيًّا بعد تداول أنباء أن الوفاة كانت نتيجة “خطأ طبي من قبل الطبيبة”.