مصرع 55 “حاجًا هندوسيًا” بانقلاب حافلة جنوب الهند

لقي 55 حاجًا هندوسيًا مصرعهم اليوم الثلاثاء، جرّاء انقلاب حافلة تقلهم أثناء عودتهم من معبد هندوسي، جنوب الهند.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن وزير النقل، بي. مانيدر ريدي، قوله في مؤتمر صحفي، إنّ “السائق فقد السيطرة على الحافلة بينما كان مسرعًا في منطقة مرتفعة أثناء عودة (الحجاج) من معبد أنجانيا سوامي الشهير، في ولاية تيلانغانا(جنوب)”.

وأوضح المسؤول أنّ “الحادث تسبب بمصرع 55 على الأقل، بينهم السائق و4 أطفال، فضلًا عن إصابة 33 آخرين”.

ولفت ريدي إلى أنّ “السلطات أوقفت مدير محطة الحافلات التي انطلقت منها عربة (الحجاج)”.

وقال: “إن الحافلة كانت تقل من الركاب أكثر مما هو مسموح لها”، مضيفًا أن الحادث على مايبدو، كان ناتجًا عن عطل في المكابح”.

وغالبًا ما يحتشد أعداد كبيرة من أتباع الديانة الهندوسية بالمعبد المكرس لعبادة الآلهة الهندوسي “هانومان”، أيام الثلاثاء، إذ يخصصونها لتقديم الصلوات له، حسب وكالة أسوشييتد برس.